Владу Соколовскому и его жене угрожают похищением сына

Певец Влад Соколовский и его супруга Ангелина Суркова всерьез обеспокоены безопасностью из трехлетнего сына Дэвида. Дело в том, что на протяжении нескольких месяцев супруги получают сообщения с жуткими предупреждениями о смерти и пугающими фотографиями. Несмотря на неоднократные обращения в полицию, ситуация долгое время оставалась без серьезного продвижения, что побудило пару сделать проблему публичной.

По словам Соколовского и его жены, преследователи использовали различные каналы связи и множество аккаунтов, из-за чего долгое время было невозможно определить их личности. Им приходили снимки сына, фотографии двери квартиры, кадры с кладбищ, на которых лицо ребенка было наклеено на надгробия, а также сообщения с угрозами расправы. В отдельных посланиях злоумышленники заявляли, что знают о передвижениях семьи и могут выследить ребенка, когда мать отсутствует.

Это происходило не только в личных переписках. Атаки наблюдались в профилях супругов в соцсетях, а также на страницах брендов, с которыми сотрудничает пара. За это время у Ангелины произошли нервные срывы, и она была вынуждена обратиться за помощью к специалистам.

"Мы реально переживаем, боимся и молимся о том, чтобы это все как можно скорее закончилось, потому что так жить просто уже невозможно", – высказались супруги.

Недавно установлены личности как минимум двух женщин, которые в течение длительного времени отправляли угрозы. В отношении них возбуждено уголовное дело, материалы которого сейчас находятся в работе.

Ранее Ангелина Суркова уже рассказывала подписчикам о случаях сталкинга, однако не раскрывала деталей и старалась ограничивать публикации о личной жизни. После рождения сына в 2022 году супруги практически перестали показывать ребенка в публичном пространстве – в основном из-за постоянного давления извне.

Напомним, у Влада Соколовского также есть дочь Мия от брака с певицей Ритой Дакотой. Несмотря на развод, бывшие супруги поддерживают контакт, и девочка регулярно проводит время с отцом и его новой семьей.