Самый тонкий смартфон и синхронный перевод: компания Apple презентовала новый iPhone 17

Apple показала новые устройства, и главная премьера этой осени – обновленная линейка iPhone. В нее вошли четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и абсолютно новый iPhone Air, который сразу назвали самым тонким смартфоном в истории компании. Толщина корпуса всего 5,6 миллиметра, а материал – титан с защитой Ceramic Shield. Модель выглядит легко и элегантно, но при этом получила производительность уровня Pro-версий.





Стандартный iPhone 17 оснащен 6,3-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и обновленным процессором A19. Камера стала еще функциональнее: теперь это двойной модуль Fusion на 48 мегапикселей, а фронтальная камера получила квадратную матрицу, которая позволяет делать фото и видео в портретной ориентации без необходимости переворачивать телефон. У iPhone 17 Pro и Pro Max улучшили автономность: в максимальной версии время работы при воспроизведении видео достигает 39 часов.





Главное нововведение для всех смартфонов – поддержка Apple Intelligence. Система работает прямо на устройстве, обрабатывает изображения, подсказывает варианты кадрирования и умеет переводить речь в реальном времени. Однако для России часть функций, в том числе синхронный перевод на русский, появится позже. Еще одна особенность – ставка на eSIM: например, iPhone Air выпускается только в таком формате, что может ограничить его использование у российских операторов.







Продажи новых iPhone начнутся в США 19 сентября. Предзаказы уже стартовали. Российские магазины обещают появление моделей ближе к концу месяца. Стоимость в зависимости от версии колеблется от 799 долларов (66 508 рублей) за базовый iPhone 17 до 1199 долларов (99 804 рублей) за Pro Max. iPhone Air оценили в 999 долларов (83 156 рублей).







Помимо смартфонов Apple представила новые AirPods Pro третьего поколения. Наушники получили систему шумоподавления, синхронный перевод и пять вариантов насадок для комфортной посадки. В них встроены датчики для измерения пульса, что делает возможными тренировки даже без часов. Обновилась и линейка Apple Watch: Series 11, SE 3 и Ultra 3 теперь работают дольше без подзарядки, получили функцию Sleep Score для анализа сна и возможность воспроизводить музыку прямо через встроенный динамик.





Новые гаджеты появятся на мировом рынке одновременно с линейкой iPhone. В России устройства также ожидаются в продаже в конце сентября, но некоторые технологии – включая 5G и часть функций Apple Intelligence – будут недоступны.