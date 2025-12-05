Тейлор Свифт и Трэвис Келси выбрали дату свадьбы - Page Six

Как сообщает Page Six, певица Тейлор Свифт и игрок НФЛ Трэвиса Келси выбрали для свадебной церемонии 13 июня 2026 года – дату, которая имеет особое значение для исполнительницы хита Shake It Off и напрямую связана с ее любовью к нумерологии.

Число 13 Свифт считает своим счастливым: оно неоднократно фигурировало в ключевых моментах ее биографии и творческой карьеры. Поклонники уже отметили, что комбинация 6/13/26 также трактуется нумерологами как символ завершения одного жизненного этапа и начала нового. Поклонники уверены, что певица подошла к планированию торжества не только прагматично, но и философски.

По данным инсайдеров, наиболее вероятным местом свадьбы рассматривается роскошный Ocean House в Род-Айленде – исторический отель в викторианском стиле недалеко от особняка певицы. Ранее сообщалось, что Свифт проявила особый интерес к этому объекту и даже решала вопросы с бронями других клиентов. Однако представители отеля публично опровергали информацию о каких-либо договоренностях.

Параллельно обсуждается и другой вариант – проведение торжества на территории личного поместья Свифт High Watch, а также ряд альтернативных площадок по восточному побережью США. Ходят слухи, что паре предлагали компенсацию за перенос выбранной даты, но официальных подтверждений этим историям нет.

Сейчас, как сообщают источники, пара активно работает над списком гостей и логистикой мероприятия, поскольку изначальная идея камерной церемонии изменилась – количество приглашенных оказалось значительно больше ожидаемого.

Отношения Тейлор Свифт и Трэвиса Келси стали публичными осенью 2023 года, когда певицу впервые увидели на матче команды Kansas City Chiefs. В августе 2025 года спортсмен сделал предложение руки и сердца, подготовив интимную обстановку у себя дома.



