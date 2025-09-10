Елена Блиновская может выйти на свободу в этом году

У Елены Блиновской появился шанс раньше времени покинуть стены следственного изолятора. Защита блогерши разрабатывает стратегию, которая позволит ей претендовать на условно-досрочное освобождение уже в ближайшие месяцы.

После вынесения приговора юристы неоднократно пытались его оспорить – в судах появилось несколько апелляций, но все они до сих пор не дали результата. Сама Елена все это время находится в СИЗО, и именно этот факт может сыграть ей на руку: день, проведенный там, засчитывается за 1,5.

Чтобы не отправляться в колонию, адвокаты предлагают вариант с переводом в так называемый хозотряд при изоляторе. Там заключенные занимаются бытовыми делами – готовят еду, разносят ее, поддерживают чистоту. За такую работу начисляется стаж, небольшая зарплата и, что особенно важно, происходит дополнительное сокращение срока. Если руководство СИЗО даст согласие, у Блиновской появится реальная перспектива оказаться на свободе до конца года.

Напомним, скандальная история вокруг "королевы марафонов" началась весной 2023-го, когда ее задержали на границе. Первое время она находилась под домашним арестом, но после нарушения условий – визита на вечеринку – ее перевели в СИЗО. В марте 2025 года суд признал ее виновной в уклонении от налогов и легализации доходов и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

За почти два с половиной года под стражей блогерша провела 867 дней, что по тюремным подсчетам приравнивается почти к 3 годам заключения. Именно поэтому ее юристы уверены: юридическая возможность выйти досрочно у Елены есть, и вполне вероятно, что Новый год она проведет уже в кругу семьи, а не за решеткой.