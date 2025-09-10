Алла Пугачева в первом интервью за долгое время объяснила свой отъезд из России

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева после трех лет молчания впервые дала большое интервью за границей. Беседа состоялась для ютуб-канала Екатерины Гордеевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом), где певица открыто рассказала о причинах отъезда, жизни в Израиле и своем отношении к обвинениям в предательстве.

Пугачева подчеркнула, что ее решение покинуть страну не было спонтанным бегством. По словам артистки, поводом стало лечение за рубежом и давление, с которым она столкнулась уже после отъезда. Певица призналась, что поток оскорблений в ее адрес стал для нее неожиданным, хотя и в некотором смысле предсказуемым, учитывая политическую обстановку.





В интервью Пугачева отметила, что не считает себя предательницей, напротив – по ее словам, именно страна отвернулась от нее. Она добавила, что всегда была готова защищать Родину, но не приемлет атмосферу вражды и нетерпимости, где любое инакомыслие воспринимается как угроза.

"Есть такое понятие, как совесть. И совесть дороже славы, роскоши. Особенно в моем возрасте", – сказала артистка.

Певица также поделилась подробностями отъезда семьи: вместе с супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и детьми они отправились в Израиль практически без имущества, имея лишь ограниченные сбережения. Артистка вспомнила, что ее дети сталкивались с травлей в школе из-за высказываний их родителей, что тоже повлияло на решение покинуть страну.

Алла Пугачева призналась, что хотела бы запечатлеть свою историю в интервью не ради оправданий, а для того, чтобы ее дети и поклонники знали правду. Она подчеркнула, что миллионы ее слушателей продолжают оставаться с ней, несмотря на политическую риторику.