Алла Пугачева в первом интервью за долгое время объяснила свой отъезд из России

Народная артистка считает, что Родина ее предала.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева после трех лет молчания впервые дала большое интервью за границей. Беседа состоялась для ютуб-канала Екатерины Гордеевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом), где певица открыто рассказала о причинах отъезда, жизни в Израиле и своем отношении к обвинениям в предательстве.

Пугачева подчеркнула, что ее решение покинуть страну не было спонтанным бегством. По словам артистки, поводом стало лечение за рубежом и давление, с которым она столкнулась уже после отъезда. Певица призналась, что поток оскорблений в ее адрес стал для нее неожиданным, хотя и в некотором смысле предсказуемым, учитывая политическую обстановку.



В интервью Пугачева отметила, что не считает себя предательницей, напротив – по ее словам, именно страна отвернулась от нее. Она добавила, что всегда была готова защищать Родину, но не приемлет атмосферу вражды и нетерпимости, где любое инакомыслие воспринимается как угроза.

"Есть такое понятие, как совесть. И совесть дороже славы, роскоши. Особенно в моем возрасте", – сказала артистка.

Певица также поделилась подробностями отъезда семьи: вместе с супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и детьми они отправились в Израиль практически без имущества, имея лишь ограниченные сбережения. Артистка вспомнила, что ее дети сталкивались с травлей в школе из-за высказываний их родителей, что тоже повлияло на решение покинуть страну.

Алла Пугачева призналась, что хотела бы запечатлеть свою историю в интервью не ради оправданий, а для того, чтобы ее дети и поклонники знали правду. Она подчеркнула, что миллионы ее слушателей продолжают оставаться с ней, несмотря на политическую риторику.

