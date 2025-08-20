Певица Рита Дакота получила российское гражданство

Певица Рита Дакота получила гражданство России еще в декабре 2022 года, но предпочла держать это в секрете.

По данным СМИ, 35-летняя Маргарита Герасимович (настоящее имя певицы) стала гражданкой России незадолго до переезда в США. Более того, летом 2023 года она сменила фамилию на Белогай – после брака, и уже с новым паспортом внесла изменения в свои официальные документы, включая индивидуальное предпринимательство.

Однако поклонники об этом ничего не знали. На публике Дакота продолжала заявлять, что она – исключительно белоруска, и именно с этим образом строила свою жизнь за океаном. При этом накануне артистка заявила, что ее "российская карьера завершена", и даже намекала на запрет на концерты в России.

Тем не менее, связь с отечественной публикой певица не прервала. Более того, за последние полгода она заработала внушительные суммы на российской аудитории – только продажа мерча принесла Рите около 14 миллионов рублей.

Ранее Рита Дакота призналась, что полностью прекратила общение с бывшим мужем Владом Соколовским.