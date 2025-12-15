В убийстве Роба Райнера и Мишель Сингер подозревают их 32-летнего сына

Как сообщает People, главным подозреваемым в деле об убийстве легендарного режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер стал их сын, 32-летний Ник Райнер. Источники утверждают, что молодой мужчина мог быть причастен к гибели родителей, однако полиция Лос-Анджелеса пока не дала официального подтверждения.

По предварительным данным, тела 78-летнего режиссера и его 68-летней жены были найдены их дочерью Роми в особняке в Лос-Анджелесе. На телах обнаружены множественные ножевые ранения, а в доме зафиксированы следы пожара – предполагается, что преступник пытался уничтожить улики.

Сейчас Ника Райнера допрашивают в полиции, однако официально он не задержан. По данным СМИ, ранее у него были проблемы с наркотической зависимостью. В интервью 2016 года он признавался, что "в подростковом возрасте потерял контроль" и ушел из дома, но позже вернулся и "снова привык к жизни в Лос-Анджелесе и к общению с семьей".





Представитель семьи подтвердил смерть Роба и Мишель Райнер, назвав произошедшее "невообразимой трагедией".

"Мы потрясены этой внезапной утратой и просим уважать частную жизнь семьи в это невероятно трудное время", – говорится в официальном заявлении.

Голливуд и политические круги США выражают соболезнования. Свои слова поддержки опубликовали Барак Обама, Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также актриса Джейми Ли Кертис и ее супруг Кристофер Гест.

"В ужасе от этой новости", – написал актер Элайджа Вуд в соцсети X.

"Один из величайших режиссеров своего времени", – добавил Шон Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно.

Роб Райнер – один из самых влиятельных режиссеров Голливуда, сооснователь Castle Rock Entertainment. Его фильмография включает "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери", "Несколько хороших парней" и "Принцессу-невесту". Он также сыграл отца героя Леонардо Ди Каприо в "Волке с Уолл-стрит". Свою жену Мишель он называл "главным вдохновением и опорой".

Пара была вместе более 30 лет, у них трое детей: Джек, Ник и Роми. До Мишель режиссер был женат на актрисе Пенни Маршалл, с которой воспитывал приемную дочь.