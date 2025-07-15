Рита Дакота призналась, что полностью прекратила общение с бывшим мужем Владом Соколовским. Как рассказала певица, попытки "дружить ради ребенка" закончились эмоциональным выгоранием – теперь в ее жизни нет места людям, чьи ценности ей не близки.

Брак двух выпускников "Фабрики звезд" когда-то казался идиллическим – свадьба, рождение дочери Мии, совместные песни и светские выходы. Но за красивой обложкой скрывалась совсем иная реальность. Дакота пережила измены, в том числе во время своей беременности, и после развода долго восстанавливалась – морально и эмоционально.

Несмотря на все, артистка решила наладить отношения с бывшим мужем ради общего ребенка. Более того – Рита подружилась с нынешней женой Влада, Ангелиной Сурковой, и какое-то время все трое даже проводили время вместе. Но гармонией эта история закончиться не смогла.





В новом откровении в соцсетях Рита сообщила, что больше не видит смысла поддерживать контакт.

"Вообще не общаюсь никак. Но на отношениях с Мией это не отражается. С ребенком он может коммуницировать беспрепятственно, но только через няню или бабушку, без меня в этой цепочке", – рассказала артистка.

Певица объясняет: сейчас она больше не готова "быть мудрой в ущерб себе". Вместо компромиссов она выбирает эмоциональный комфорт. По словам Риты, теперь, не общаясь с бывшим мужем, она чувствует себя гораздо комфортнее и спокойнее.

Также звезда добавила, что с недавнего времени отказывается от общения и с другими людьми, с кем у нее "абсолютно разный взгляд на жизнь и базовые ценности".

Тем временем Мия проводит летние каникулы с отцом и его женой у моря. И во время отдыха случился небольшой переполох – в своем блоге Рита показала блокнот дочери, где девочка тренировалась писать свое полное имя. С ошибками. Подписчики расценили это как тонкое издевательство над бывшим и поспешили показать пост Соколовскому.



Тот, к слову, не увидел в произошедшем ничего плохого и заявил, что обижаться – пустая трата энергии. Сейчас для него главное, что рядом любимая женщина и дочь, подчеркнул певец.



К слову, довериться полностью бывшему супругу Дакота так и не смогла и отправила за границу с дочерью свою няню. Певица подчеркнула, что так ей будет спокойнее.