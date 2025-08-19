Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о разводе

Слухи о расставании Никиты Преснякова и Алены Красновой наконец получили официальное подтверждение. Супруги опубликовали в соцсетях заявления, из которых стало ясно: они приняли непростое, но обоюдное решение разойтись, сохранив уважение друг к другу и прожитому вместе времени.

"Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны", – написала бывшая пара в соцсети.

Их отношения начались еще в юности, когда будущая пара только начинала познавать себя и окружающий мир. Впоследствии свадьба, организованная с размахом, объединила представителей двух влиятельных семей – Краснова, дочь состоятельного предпринимателя, и Пресняков, внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Молодожены жили в Истре, в доме Примадонны, но в 2022 году покинули Россию – сначала уехал Никита, затем к нему присоединилась Алена.

Однако адаптация к новой жизни в США, похоже, далась супругам по-разному. Краснова, по данным СМИ, не смогла привыкнуть к американской реальности и вернулась на родину, в то время как Пресняков остался за океаном, пытаясь реализовать себя в музыкальной индустрии под псевдонимом Nick Pres. Несмотря на отдельные проекты и сотрудничество с известными исполнителями, добиться громкого успеха ему не удалось.

На фоне переезда ухудшилось и финансовое положение пары. Управляемая ими компания "Нико спорт", занимавшаяся поставками спортивного оборудования, в 2023 году ушла в убыток, а впоследствии стала предметом судебного иска. Кроме того, на Преснякова подали в суд за нарушение авторских прав при исполнении хита "На заре" во время гастролей в США. Некоторые артисты также неоднозначно отреагировали на его каверы, выразив недовольство их качеством.

Дополнительным ударом для семьи стал природный катаклизм – дом Никиты Преснякова в Калифорнии, по его словам, оказался уничтожен в результате масштабных пожаров.