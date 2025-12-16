Анджелина Джоли впервые показала шрамы после мастэктомии

Актриса пережила операцию по удалению молочной железы 12 лет назад. Анджелина Джоли отметила, что ее шрамы — символ силы и осознанности.
На страницах TIME France Анджелина Джоли впервые показала шрамы после перенесенной в 2013 году профилактической двусторонней мастэктомии и рассказала, почему решилась на этот шаг спустя десять лет.
"Я делюсь этими шрамами с многими женщинами, которых люблю. И меня всегда трогает, когда вижу, что другие женщины делятся своими", – сказала Джоли, подчеркнув, что считает важным не скрывать следы пережитого, а превращать их в символ силы и осознанности.
Решение актрисы об операции стало следствием результатов генетического теста: у нее был выявлен дефект гена BRCA1, увеличивающий риск развития рака груди и яичников. В интервью Джоли вспомнила, что ее мать, актриса Марчелин Бертран, умерла в 56 лет от онкологического заболевания, и именно этот опыт стал для нее отправной точкой.
Позднее, в 2015 году, Джоли перенесла еще одну профилактическую операцию – удаление яичников и фаллопиевых труб. Сегодня она выступает за то, чтобы подобное тестирование было доступно каждой женщине, независимо от дохода или страны проживания.
Видео: соцсети/@timefrance
"Каждая женщина должна иметь возможность самостоятельно принимать решения о своем здоровье и обладать всей необходимой информацией, чтобы делать осознанный выбор", – отметила актриса.
Джоли также рассказала и о новом проекте – фильме Couture режиссера Элис Винокур, премьера которого запланирована на февраль 2026 года. Картина, как признается сама актриса, стала "глубоко личной историей", ведь ее героине, американскому кинематографисту Максин Уокер, диагностируют рак груди.
В интервью Джоли призналась, что вдохновение для роли пришло из личной памяти о матери: "Когда ее спрашивали о химиотерапии, она расстраивалась и говорила, что не хочет, чтобы болезнь определяла, кто она. Мне близка эта мысль".
По словам актрисы, этот фильм для нее – не о страхе, а о свете: "Он показывает жизнь, а не конец. И это то, ради чего я согласилась вернуться к камерам".