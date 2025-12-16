Анджелина Джоли впервые показала шрамы после мастэктомии

На страницах TIME France Анджелина Джоли впервые показала шрамы после перенесенной в 2013 году профилактической двусторонней мастэктомии и рассказала, почему решилась на этот шаг спустя десять лет.

"Я делюсь этими шрамами с многими женщинами, которых люблю. И меня всегда трогает, когда вижу, что другие женщины делятся своими", – сказала Джоли, подчеркнув, что считает важным не скрывать следы пережитого, а превращать их в символ силы и осознанности.

Решение актрисы об операции стало следствием результатов генетического теста: у нее был выявлен дефект гена BRCA1, увеличивающий риск развития рака груди и яичников. В интервью Джоли вспомнила, что ее мать, актриса Марчелин Бертран, умерла в 56 лет от онкологического заболевания, и именно этот опыт стал для нее отправной точкой.

Позднее, в 2015 году, Джоли перенесла еще одну профилактическую операцию – удаление яичников и фаллопиевых труб. Сегодня она выступает за то, чтобы подобное тестирование было доступно каждой женщине, независимо от дохода или страны проживания.