Наталья Рудова рассказала о требованиях к потенциальному избраннику

Наталья Рудова высказавшись о личной жизни и ожиданиях от потенциального партнера. На премьере фильма "Невероятные приключения Шурика" актриса дала понять, что сейчас не состоит в отношениях, однако менять свои принципы ради романа не намерена.

По словам артистки, она ощущает себя полностью самодостаточной и не готова строить отношения с мужчиной, который будет финансово зависим от нее. Рудова подчеркнула, что для гармоничного союза ей важно, чтобы избранник как минимум находился с ней на одном уровне дохода. Такой подход, по ее мнению, позволяет сохранить баланс в паре и избежать скрытых конфликтов, которые могут возникнуть из-за разницы в материальных возможностях.

"Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю", – сказала звезда фильма "Татьянин день" в беседе с Super.

Вместе с тем Наталья призналась, что внимания со стороны мужчин ей хватает, однако далеко не каждое приглашение на свидание заканчивается встречей. Рудова уверена, что достигла определенного уровня жизни благодаря собственной работе и не собирается жертвовать привычным комфортом или снижать планку ожиданий. Она отмечает, что финансовая устойчивость партнера напрямую связана с его внутренней уверенностью и ощущением равноправия в отношениях.

Несмотря на регулярные слухи о романах Натальи Рудовой с коллегами по цеху и бизнесменами, актриса предпочитает либо опровергать подобные домыслы, либо вовсе не комментировать их. Она не замужем и не имеет детей, но не скрывает, что задумывается о материнстве – исключительно в контексте любви и осознанного выбора.