Полина Диброва впервые вышла в свет с Романом Товстиком

В ресторане "Шале Березка" на Рублевке прошла новогодняя вечеринка женского клуба Полины Дибровой, которая стала для хозяйки вечера знаковой. Именно здесь она впервые публично появилась вместе с новым возлюбленным – бизнесменом Романом Товстиком. Ранее пара не скрывала, что состоит в отношениях, однако совместных выходов в свет избегала, предпочитая держать личную жизнь вне камер.

Роман стал главным гостем закрытого мероприятия, куда Полина пригласила резиденток своего сообщества и друзей. Для вечера был выбран футуристичный дресс-код future&space, а сама Диброва появилась в эффектном серебристом наряде. До этого момента предприниматель уже сопровождал Полину в поездках за границу, в том числе вместе с детьми, однако именно новогодний корпоратив клуба стал их первым официальным появлением на публике.





Романтическая история пары началась в начале года. Полина и Роман были знакомы давно и даже поддерживали дружеские отношения семьями. Решение начать отношения стало переломным для обоих: Диброва мирно развелась с Дмитрием Дибровым, сохранив дружеское общение ради троих сыновей, тогда как Товстику расставание с супругой дается сложнее – процесс развода сопровождается судебными разбирательствами и спорами об опеке над шестью детьми.

При этом бывшая супруга бизнесмена, Елена Товстик, публично выражает надежду на примирение. Тем не менее, появление Полины и Романа вместе на мероприятии стало недвусмысленным сигналом о серьезности их намерений. По словам Дибровой, после развода она стала более самостоятельной и сосредоточилась на собственных проектах, детях и внутреннем балансе.

В последние месяцы Полина Диброва также активно развивает телевизионную карьеру. Недавно она вернулась со съемок реалити-шоу, завела новые профессиональные знакомства. Она призналась, что этот этап стал для нее стартом самостоятельной публичности – уже без привязки к статусу жены известного телеведущего.