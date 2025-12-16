Алина Загитова установила мировой рекорд, выступив на плавучей АЭС в Арктике

Алина Загитова добавила к своей коллекции титулов рекорд, которого в фигурном катании прежде не существовало. Олимпийская чемпионка стала первой спортсменкой, вышедшей на лед за Полярным кругом – прямо на палубе плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" у берегов Чукотки.

Этот прокат стал частью документального проекта "Сердце Севера", выход которого намечен на 2026 год. Локация – одна из самых труднодоступных точек страны, условия – максимально далекие от привычного катка: сильный ветер, открытое пространство и нестабильная поверхность.





В своей программе Загитова сознательно отказалась от сложных прыжков, сделав ставку на пластику, линии и контакт со льдом. По словам фигуристки, именно в таких условиях особенно остро ощущается, что катание – это не набор технических элементов, а цельный художественный рассказ, проживаемый телом.

Выступление стало двойным прецедентом: это не только самый северный прокат в истории дисциплины, но и первое в мире фигурное выступление, состоявшееся на плавучей АЭС.

Автор и продюсер проекта Алексей Манос подчеркнул, что идея изначально выходила за рамки стандартного спортивного формата. По его словам, Загитова – редкий пример спортсмена, для которого даже после олимпийского золота остается пространство для движения вперед и эксперимента с формой и смыслом.

Фильм "Сердце Севера" фокусируется не только на уникальном прокате. В центре истории – столкновение человека с экстремальной средой, технологический масштаб и внутренняя концентрация, необходимая, чтобы сохранить контроль над телом.