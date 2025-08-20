Дмитрий и Полина Дибровы официально подтвердили развод

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский официально подтвердил развод телеведущего с женой. Его слова подтвердили и юристы Полины – Марина Дубровская и Ирина Кузнецова. По словам представителей семьи, инициатором разрыва стала супруга шоумена. Дмитрий не стал спорить и согласился с решением жены. За их плечами – 16 лет брака, которые для многих казались образцом гармонии.

"Полина подала на развод, Дмитрий согласился. Все имущественные вопросы решены, спорить по детям они не будут. Родители будут заниматься воспитанием совместно", – сообщил юрист.



Напомним, информация о расставании супругов появились несколько недель назад и сопровождались слухами об изменах Полины. Предполагаемым любовником Добровинской называли Романа Товстика – миллиардера, который жил на соседней вилле. Бизнесмен также объявил о разводе с матерью своих шестерых детей. Сейчас эта история сопровождается громкими скандалами, и в отличие от Дмитрия и Полины супруги, кажется, не собираются мирно урегулировать конфликт.



Дибров познакомился с будущей женой, когда той было всего 17 лет. Телеведущий красиво ухаживал за девушкой, и в конце концов она согласилась выйти за него замуж. За годы брака Полина родила троих сыновей, которых, по слухам, Дибров планировал отсудить у супруги.