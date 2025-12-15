Защита Ларисы Долиной подала возражения в Верховный суд по делу о спорной квартире

 1386

Адвокаты артистки оспорили жалобу покупательницы квартиры.

Юристы, представляющие интересы народной артистки России Ларисы Долиной, направили в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Полины Лурье. Информация об этом отражена в официальной картотеке высшей судебной инстанции. Документы были зарегистрированы и переданы в судебный состав, которому предстоит рассматривать гражданский спор.

Речь идет о конфликте из-за пятикомнатной квартиры в районе Хамовники в Москве. Летом прошлого года недвижимость была продана, однако позже сделку признали недействительной, поскольку артистка стала жертвой мошеннической схемы (после продажи жилья полученные средства в размере около 180 миллионов рублей были переведены злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов). В результате право собственности на квартиру было восстановлено за Долиной.

Покупательница жилья, Полина Лурье, не согласилась с решениями судов первой и последующих инстанций и обратилась в Верховный суд с требованием пересмотреть вынесенные ранее вердикты. Она настаивает на признании за собой прав на квартиру, указывая, что осталась одновременно без недвижимости и без вложенных средств. Известно, что формально Лурье по-прежнему числится собственницей жилья и даже оплатила налог на имущество за 2024 год.

Ранее решения Хамовнического суда Москвы были подтверждены Мосгорсудом и Вторым кассационным судом, которые сочли их законными. Теперь окончательную правовую оценку предстоит дать Верховному суду. Первое заседание по этому делу назначено на 16 декабря.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.