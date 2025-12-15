Защита Ларисы Долиной подала возражения в Верховный суд по делу о спорной квартире

Юристы, представляющие интересы народной артистки России Ларисы Долиной, направили в Верховный суд возражения на кассационную жалобу Полины Лурье. Информация об этом отражена в официальной картотеке высшей судебной инстанции. Документы были зарегистрированы и переданы в судебный состав, которому предстоит рассматривать гражданский спор.

Речь идет о конфликте из-за пятикомнатной квартиры в районе Хамовники в Москве. Летом прошлого года недвижимость была продана, однако позже сделку признали недействительной, поскольку артистка стала жертвой мошеннической схемы (после продажи жилья полученные средства в размере около 180 миллионов рублей были переведены злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов). В результате право собственности на квартиру было восстановлено за Долиной.

Покупательница жилья, Полина Лурье, не согласилась с решениями судов первой и последующих инстанций и обратилась в Верховный суд с требованием пересмотреть вынесенные ранее вердикты. Она настаивает на признании за собой прав на квартиру, указывая, что осталась одновременно без недвижимости и без вложенных средств. Известно, что формально Лурье по-прежнему числится собственницей жилья и даже оплатила налог на имущество за 2024 год.

Ранее решения Хамовнического суда Москвы были подтверждены Мосгорсудом и Вторым кассационным судом, которые сочли их законными. Теперь окончательную правовую оценку предстоит дать Верховному суду. Первое заседание по этому делу назначено на 16 декабря.