Люся Чеботина объяснила, почему пока не хочет показывать нового возлюбленного публике

Люся Чеботина дала понять поклонникам, что в ее личной жизни произошли важные перемены. Накануне певица опубликовала в социальных сетях фотографию с роскошным букетом алых роз, сопроводив снимок подписью: "Просто знай, что ты самый лучший". При этом личность человека, сделавшего подарок, артистка раскрывать не стала.

Интригу Чеботина частично развеяла, появившись на светском мероприятии – Рождественском коктейле Андрея Малахова. Там исполнительница подтвердила, что действительно состоит в новых отношениях. По ее словам, рядом с ней сейчас человек, которого она считает заботливым, внимательным и надежным. Он сумел найти общий язык с ее близкими и произвел хорошее впечатление на маму певицы.

"Я просто не хочу пока его показывать, рассказывать, потому что я хочу его уберечь от этого внимания", – объяснила 28-летняя знаменитость.

При этом избранник певицы уже знаком с Филиппом Киркоровым, который, по словам Люси, положительно отнесся к ее выбору. "Он благословил", – призналась артистка.

Ранее певица на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с певцом Юрием Киселевым, который также известен как ЮрКисс. Сейчас бывшие возлюбленные не поддерживают общение из-за ссор и обид.