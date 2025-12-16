Мадонна и Гай Ричи воссоединились на художественной выставке сына Рокко

В Лондоне произошло редкое семейное воссоединение: Мадонна и Гай Ричи вышли в свет вместе, чтобы поддержать художественную выставку своего сына Рокко. Это первое совместное появление бывших супругов после развода – почти за два десятилетия.

25-летний художник представил проект Talk Is Cheap, и именно на фоне собственных работ он сфотографировался с родителями. Снимок Рокко опубликовал в своем блоге, сопроводив его личным признанием.

"Я горд тем, кто я есть, но еще больше горд тем, что оба моих родителя собрались в одной комнате, чтобы поддержать меня", – высказался звездный наследник.





Мадонна и Гай Ричи были в браке на протяжении восьми лет: с 2000 по 2008 год. Их брак завершился на фоне разногласий – в том числе из-за карьерных графиков и планов по расширению семьи. После расставания экс-супругов связывала непростая история борьбы за опеку над Рокко, которая достигла пика в 2015–2016 годах, когда подросток решил остаться жить в Лондоне с отцом. Тогда конфликт удалось урегулировать, и Рокко официально переехал в Великобританию.

Позже Мадонна откровенно рассказывала, насколько тяжелым для нее стал тот период. В подкасте Джея Шетти On Purpose певица признавалась, что всерьез подумывала о том, чтобы свести счеты с жизнью.

"Я тогда думала: "Я больше не могу выносить эту боль"", – рассказывала певица, подчеркивая, что особенно остро переживала страх потерять ребенка.

На открытие выставки Гай Ричи пришел вместе с супругой Джеки Эйнсли, с которой состоит в браке десять лет и воспитывает троих детей. Мадонна появилась в галерее в компании своего бойфренда Акима Морриса.