Дженнифер Лопес потеряла юбку на сцене во время концерта в Варшаве

Певица и актриса Дженнифер Лопес попала в неловкую ситуацию на сцене во время концерта в Варшаве. Инцидент произошел в рамках мирового тура Up All Night: Live in 2025, который приурочен к 56-летию звезды.

По информации западных изданий, Лопес вышла к публике после основного выступления, чтобы поблагодарить зрителей за поздравления и исполнение песни Happy Birthday. Для выхода она выбрала сценический костюм: золотой бюстгальтер, мини-юбку с бахромой, длинные перчатки и сверкающие ботильоны. Однако в какой-то момент певица почувствовала, что юбка сползает – один из танцоров попытался закрепить крючки, но спустя несколько секунд одежда все же упала прямо на сцене.

Дженнифер осталась в колготках и блестящих трусиках с завышенной талией, но быстро сориентировалась и не дала ситуации испортить шоу. Артистка продолжила общение с публикой, пошутила о произошедшем и в завершение даже бросила юбку в толпу поклонников.

"Я рада, что на мне было нижнее белье. Обычно я его не ношу", – сказала Лопес со сцены.

Фанаты отметили, что певица профессионально справилась с инцидентом и превратила неловкий момент в эффектный финал. Видео с концерта моментально разлетелось по соцсетям, вызвав волну одобрительных комментариев в адрес исполнительницы.

После Варшавы Дженнифер Лопес отправилась на следующий концерт – в Бухарест. Финальное шоу тура состоится 10 августа в Алматы.

