Оксана Самойлова раскрыла основное условие брачного договора с Джиганом перед разводом

Развод Оксаны Самойловой и Джигана, о котором блогерша официально заявила осенью, постепенно обрастает подробностями. Несмотря на то что супруги пока избегают открытых конфликтов, модель дала понять: ключевые решения были приняты задолго до подачи заявления в суд.

В программе "PRO-новости" на "МУЗ-ТВ" Самойлова призналась, внутренний перелом произошел еще весной. Именно тогда она осознала, что продолжать брак больше не готова. Однако юридические шаги были сделаны лишь спустя несколько месяцев. Это время она использовала, чтобы окончательно убедиться в своем решении и трезво оценить ситуацию.

"Я психологически и физически уже была готова, но думаю, может, я немножко чокнулась, или мне, может быть, кажется, или… То есть я просто дала себе время еще понаблюдать и посмотреть", – рассказала жена Джигана.

У пары, воспитывающей четверых детей, за годы брака появилось внушительное имущество, однако, как выяснилось, вопрос его раздела был урегулирован заранее. Самойлова подтвердила наличие брачного контракта, подписанного еще в 2020 году, когда пара была на грани развода. Согласно этому документу, все активы закреплены за ней.