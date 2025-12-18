Оксана Самойлова раскрыла основное условие брачного договора с Джиганом перед разводом

Многодетная мать рассказала, кому достанется все имущество после расторжения брака.
Развод Оксаны Самойловой и Джигана, о котором блогерша официально заявила осенью, постепенно обрастает подробностями. Несмотря на то что супруги пока избегают открытых конфликтов, модель дала понять: ключевые решения были приняты задолго до подачи заявления в суд.
В программе "PRO-новости" на "МУЗ-ТВ" Самойлова призналась, внутренний перелом произошел еще весной. Именно тогда она осознала, что продолжать брак больше не готова. Однако юридические шаги были сделаны лишь спустя несколько месяцев. Это время она использовала, чтобы окончательно убедиться в своем решении и трезво оценить ситуацию.
"Я психологически и физически уже была готова, но думаю, может, я немножко чокнулась, или мне, может быть, кажется, или… То есть я просто дала себе время еще понаблюдать и посмотреть", – рассказала жена Джигана.
У пары, воспитывающей четверых детей, за годы брака появилось внушительное имущество, однако, как выяснилось, вопрос его раздела был урегулирован заранее. Самойлова подтвердила наличие брачного контракта, подписанного еще в 2020 году, когда пара была на грани развода. Согласно этому документу, все активы закреплены за ней.
Видео: Telegram / @muztv
Ранее Оксана допустила, что основной конфликт, вероятно, еще впереди. Сейчас она и Джиган поддерживают спокойное общение, обсуждая исключительно вопросы, связанные с детьми. Дележа имущества и споров об опеке на данном этапе нет, что и создает иллюзию мирного расставания. Однако многодетная мать считает, что напряжение может возникнуть позже, когда процесс развода войдет в активную фазу.
Судебное заседание по расторжению брака назначено на середину января 2026-го. Несмотря на заявления Джигана о возможности примирения, Оксана Самойлова настроена решительно и намерена довести дело до конца.