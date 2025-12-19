Шотландский актер Алан Каминг станет ведущим премии BAFTA 2026

Для Камминга это не первый опыт в роли конферансье: ранее он уже вел церемонию BAFTA TV Awards и неоднократно принимал участие в ведущих американских шоу, однако именно предстоящий вечер станет его дебютом на главной киноночной сцене Великобритании.

Праздничное шоу состоится 22 февраля в Royal Festival Hall в Лондоне. Камминг, получивший награды Emmy, Golden Globe, Olivier и Tony, а также премию BAFTA Scotland за выдающийся вклад в искусство, сменит на посту ведущего своего соотечественника Дэвида Теннанта, который два года подряд открывал вечер британского кино.

Алан Каминг. Видео: соцсети/@alancummingreally

"Как же здорово снова быть частью семьи BAFTA – и в этот раз стать ведущим церемонии EE BAFTA Film Awards! Это вечер, не похожий ни на один другой: мы чествуем талант, мастерство и креативность, и при этом, надеюсь, немного посмеемся и устроим легкое веселье", – заявил Камминг.

Исполнительный директор BAFTA по наградам и контенту Эмма Бэр подчеркнула, что организация ждет от Камминга яркого и запоминающегося вечера.

В прошлом году церемонию на BBC One посмотрели в среднем три миллиона зрителей, а видео с мероприятия набрали более 64 миллионов просмотров в соцсетях. Организаторы рассчитывают, что с Каммингом у руля этот показатель будет еще выше.

Напомним, Камминг знаком зрителям по ролям в сериалах "Хорошая жена", "Доктор Кто" и фильмах "Люди Икс – 2", "С широко закрытыми глазами", а вскоре появится в ленте "Мстители: Судный день".