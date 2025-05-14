Дженнифер Лопес травмировала лицо на репетиции перед AMA 2025

Дженнифер Лопес, готовясь к долгожданному возвращению в качестве ведущей церемонии American Music Awards (AMA) 2025, получила травму лица – ушибленная переносица, ссадина на носу и синяк под глазом стали следствием несчастного случая на репетиции. Это едва не поставило под угрозу участие 55-летней знаменитости в мероприятии.

Звезда опубликовала кадры в социальных сетях, показав последствия инцидента – без макияжа и фильтров. Видно, что травма была нешуточной: отек, покраснение, заметные повреждения кожи. Однако к концу недели лицо артистки практически восстановилось – все благодаря оперативной помощи одного из самых известных пластических хирургов Лос-Анджелеса, Джейсона Даймонда. Он экстренно обработал поврежденные участки, сохранив внешность Лопес без видимых изменений. По признанию Дженнифер, постоянные компрессы со льдом и грамотная медицинская помощь помогли ей вернуть лицо к привычному виду.





Несмотря на происшествие, Лопес подтвердила свое участие в церемонии, которая состоится 26 мая. Она станет четвертой знаменитостью в истории AMA, кто второй раз получает возможность вести шоу. Впервые Дженнифер исполняла эту роль в 2015 году, и теперь спустя 10 лет ей доверили вновь стать лицом одного из крупнейших музыкальных событий года.

Недавно стало известно о расставании певицы с Беном Аффлеком. После разрыва Дженнифер Лопес сосредоточилась на карьере и воспитании своих детей – близнецов Макса и Эммы. В интервью она призналась, что стремится стать для них примером силы и стойкости, и, судя по всему, обещание выполняет – даже физические трудности не смогли сбить ее с намеченного пути.