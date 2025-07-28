Брэдли Купер решил жениться на Джиджи Хадид

Подробности романа 50-летнего Брэдли Купера и 30-летней Джиджи Хадид появились два года назад. Их впервые заметили за ужином в Нью-Йорке – тогда все казалось просто "вечером двух друзей", однако с каждым месяцем становилось понятно, что между звездами что-то более серьезное, чем приятельские отношения. Сегодня, по данным западных инсайдеров, актер не просто влюблен – он всерьез подумывает о помолвке.

По словам источников, Брэдли планирует сделать Джиджи предложение уже в ближайшие месяцы. Он якобы не только обсуждает будущее с моделью, но и с нежностью представляет их совместную жизнь, в том числе мечтает о детях. Тем более что у каждого из них уже есть по дочке от предыдущих отношений: восьмилетняя Лея, дочь Купера и Ирины Шейк, и четырехлетняя Хай, дочь Джиджи и британского певца Зейна Малика.

Инсайдеры утверждают, что девочки уже знакомы и прекрасно ладят, а сами влюбленные мечтают о расширении семьи.

"Они представляют себе большую семью с дочерьми и общими детьми. Они невероятно счастливы и находятся в своей собственной атмосфере", – уверяет источник из окружения актера и модели.

Напомним, что Купер ранее четыре года был в отношениях с моделью Ириной Шейк, но пара объявила о расставании в 2019 году. С тех пор актер не спешил с новыми обязательствами. Джиджи, в свою очередь, пережила непростое расставание с Зейном Маликом, которое сопровождалось семейными конфликтами.

Ранее сообщалось, что Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купер больше не друзья из-за Джиджи Хадид.