Суд обязал Анджелину Джоли раскрыть личные переписки в деле против Брэда Питта

Как сообщает RadarOnline, суд дал Джоли 45 дней на предоставление переписки. Для Питта это – серьезная юридическая победа. Его команда уверена, что документы докажут: актриса действовала не совсем открыто и, возможно, нарушила условия совместного владения бизнесом. По словам представителей актера, Джоли "в течение многих лет пользовалась своим положением, чтобы скрывать важные доказательства".

Суд официально обязал актрису предоставить личные переписки и электронные письма, которые она ранее отказывалась передавать. Эти материалы могут стать ключевыми в затянувшемся судебном конфликте Анджелины Джоли и Бреда Пита из-за французского виноградника Château Miraval.

Винодельня Château Miraval. Видео: YouTube /@pursuitist

Напомним, Château Miraval – не просто элитная винодельня, но и символ бывшего голливудского союза. Именно здесь Питт и Джоли поженились в 2014 году. После развода актриса продала свою долю компании российскому предпринимателю, не согласовав сделку с бывшим мужем. Питт считает этот шаг незаконным и требует признать продажу недействительной.

Команда Джоли утверждает, что имела полное право на сделку, однако юристы Питта уверены: личная переписка актрисы может опровергнуть ее версию. По данным инсайдеров, письма могут содержать детали, доказывающие, что актриса намеренно нарушила соглашение и скрывала планы по продаже.

Ранее в рамках того же дела Джоли заявляла, что Питт лишил ее дома и создавал "финансовое давление", однако суд посчитал эти аргументы недостаточными.