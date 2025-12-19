Владимир Путин признался, что влюблен

Во время ежегодной программы "Итоги года", прошедшей 19 декабря, президент России Владимир Путин сделал редкое и личное признание. В ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, глава государства подтвердил, что влюблен. Короткий, но однозначный ответ прозвучал после вопроса журналистки, напомнившей, что ранее президент высказывался о существовании любви с первого взгляда.

Видео: VK Видео / @moskvaputinu

Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов эфира, который традиционно посвящен социально-экономическим, международным и внутренним вопросам. Формат прямой линии используется с 2001 года, а в последние годы мероприятие проводится в объединенном виде с пресс-конференцией. В 2025 году трансляция продолжалась около четырех с половиной часов, за это время президент ответил на десятки обращений граждан и представителей СМИ.

О личной жизни Владимира Путина официально известно немного. Он редко комментирует вопросы, не связанные с государственной деятельностью. В прошлом президент состоял в браке с Людмилой Шкребневой, с которой прожил более 30 лет. У бывших супругов две дочери, также у главы государства есть внуки. После развода в 2014 году президент практически не делился подробностями личной жизни.

В рамках той же программы Владимир Путин затронул и другие личные темы, отметив, что у него есть близкий круг людей, которых он считает друзьями, и подчеркнул важность такта и уважения в личных отношениях. Несмотря на то что имя возлюбленной он не назвал, само признание вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из самых обсуждаемых фрагментов "Итогов года".