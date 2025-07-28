Джонни Депп вышел на сцену с Элисом Купером и почтил память Оззи Осборна

25 июля в лондонской O2 Arena прошел вечер, который запомнился поклонникам рок-музыки не только как выступление Элиса Купера, но и как трогательное прощание с легендой хэви-метала Оззи Осборном. На сцене появился и Джонни Депп, и это было больше, чем просто сюрприз.

Голливудский актер, известный своей любовью к музыке и участием в проекте The Hollywood Vampires вместе с Купером, присоединился к группе во время исполнения культовой композиции Paranoid группы Black Sabbath. Именно эта песня, написанная еще в 1970 году, стала своеобразным гимном вечера. Депп уверенно взял бас-гитару, и публика взорвалась аплодисментами.

Выступление стало эмоциональной данью памяти "Принцу тьмы", который ушел из жизни 22 июля на 77-м году. Долгие годы музыкант боролся с последствиями болезни Паркинсона, и новость о его кончине потрясла поклонников и коллег по всему миру.

Купер, появившийся на сцене в футболке с изображением Осборна, признался, что известие о смерти друга застало его врасплох буквально перед выходом на сцену. Этим выступлением артисты хотели выразить не только уважение, но и глубокую благодарность человеку, который навсегда изменил ландшафт тяжелой музыки.

После исполнения Paranoid Депп остался на сцене и принял участие в следующем номере – классическом хите Купера School’s Out.

Ранее, в день смерти Оззи Осборна, Элис Купер посвятил весь вечерний концерт в Кардиффе памяти фронтмена Black Sabbath, подчеркнув, что несмотря на ожидания, потеря столь значимой фигуры всегда ощущается как удар. В эмоциональном послании он назвал музыканта "иконой, которая будет жить вечно в сердцах фанатов и музыкантов".

Зрители, оказавшиеся в зале, делились в соцсетях восторженными впечатлениями от появления Джонни Деппа и общей атмосферы прощального ритуала. Многие признались, что момент, когда актер вышел на сцену в своем узнаваемом стиле с шарфом и очками, стал одним из самых сильных музыкальных переживаний за последнее время.