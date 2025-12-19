Пит Дэвидсон впервые стал отцом

Пит Дэвидсон и модель Элси Хьюитт стали родителями. Девочку супруги назвали Скотти Роуз в честь погибшего отца актера.
Известный комик и актер Пит Дэвидсон, судя по всему, оставил позади эпоху громких романов и скандальных заголовков – теперь в его жизни началась новая глава. У звезды Saturday Night Live и британской модели Элси Хьюитт родилась дочь. Девочку назвали Скотти Роуз.
О счастливом событии Элси рассказала в соцсетях, где опубликовала серию теплых кадров из роддома. На снимках – Пит с малышкой на руках у окна, а также трогательный момент, когда он целует возлюбленную, прижимающую дочь к груди.
"Наша идеальная ангельская девочка родилась 12/12/2025. Скотти Роуз Хьюитт Дэвидсон", – написала жена комика.
Выбор имени не случаен. Скотти – это женская форма имени отца актера, нью-йоркского пожарного Скотта Дэвидсона, погибшего при спасении людей во время теракта 11 сентября 2001 года. Тогда Питу было всего семь лет. Позднее он не раз признавался, что именно потеря отца стала ключевым событием, сформировавшим его личность и отношение к жизни.
Еще в 2022 году в интервью с Кевином Хартом в шоу Hart to Hart Пит рассказывал, что мечтает о детях и хочет стать тем родителем, которого сам не успел узнать. Он говорил, что стремится подарить своему будущему ребенку тепло и поддержку, которых ему самому так не хватало в детстве.
Видео: соцсети/@elsie
Напомним, актер и модель начали встречаться весной 2025 года, а уже летом подтвердили, что ждут первенца. По данным Us Weekly, беременность стала неожиданностью, но принесла обоим невероятную радость. По словам близких, Пит стал заметно спокойнее, внимательнее и полностью сосредоточился на семье.
Ранее Дэвидсон был героем громких светских романов – в его списке экс-возлюбленных значатся Ким Кардашьян, Ариана Гранде, Кейт Бекинсейл и Маргарет Куолли.