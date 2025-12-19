Пит Дэвидсон впервые стал отцом

Известный комик и актер Пит Дэвидсон, судя по всему, оставил позади эпоху громких романов и скандальных заголовков – теперь в его жизни началась новая глава. У звезды Saturday Night Live и британской модели Элси Хьюитт родилась дочь. Девочку назвали Скотти Роуз.

О счастливом событии Элси рассказала в соцсетях, где опубликовала серию теплых кадров из роддома. На снимках – Пит с малышкой на руках у окна, а также трогательный момент, когда он целует возлюбленную, прижимающую дочь к груди.

"Наша идеальная ангельская девочка родилась 12/12/2025. Скотти Роуз Хьюитт Дэвидсон", – написала жена комика.





Выбор имени не случаен. Скотти – это женская форма имени отца актера, нью-йоркского пожарного Скотта Дэвидсона, погибшего при спасении людей во время теракта 11 сентября 2001 года. Тогда Питу было всего семь лет. Позднее он не раз признавался, что именно потеря отца стала ключевым событием, сформировавшим его личность и отношение к жизни.

Еще в 2022 году в интервью с Кевином Хартом в шоу Hart to Hart Пит рассказывал, что мечтает о детях и хочет стать тем родителем, которого сам не успел узнать. Он говорил, что стремится подарить своему будущему ребенку тепло и поддержку, которых ему самому так не хватало в детстве.