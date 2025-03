Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за дочери

Канье Уэст и Ким Кардашьян снова оказались в центре скандала, который на этот раз разгорелся вокруг их 11-летней дочери Норт. Рэпер обвинил экс-супругу в том, что она "запрещает ему быть отцом", и заявил, что больше никогда не заговорит с Ким.

Причиной разногласий стал новый трек Канье Lonely Roads Still Go to Sunshine, в записи которого участвовала не только дочь Канье и Ким, но и арестованный рэпер P. Diddy с сыном. Ким категорически не хотела, чтобы Норт была замешана в музыкальном скандале, и подала в суд, требуя запретить бывшему мужу использовать имя дочери в своих проектах.

Разгневанный Уэст не только нарушил обещание Ким не выпускать трек, но и обвинил ее в "тотальном контроле" над детьми. В соцсетях он опубликовал их личную переписку и заявил, что бывшая жена, а также телесеть Hulu и Disney, которые поддерживают семейное реалити The Kardashians, фактически лишили его прав на воспитание детей.

"Я не хочу просто "видеться" со своими детьми. Мне нужно их воспитывать. Но у меня отобрали даже право решать, что они надевают, с кем дружат, в чьих домах ночуют", – пожаловался Уэст.

Кардашьян пока не прокомментировала выпады бывшего мужа. Однако ранее источники, близкие к звезде, отмечали, что она старается не реагировать на его провокации ради спокойствия детей.

Ранее Канье Уэст с женой Бьянкой Цензори устроили перформанс на красной дорожке "Грэмми-2025".