Бьянку Цензори и Канье Уэста выгнали с красной дорожки "Грэмми-2025"

Церемония вручения премии "Грэмми-2025" обещала стать главным музыкальным событием года, но никто не ожидал, что одним из самых обсуждаемых моментов станет выход Канье Уэста и Бьянки Цензори.

30-летняя дизайнер буквально шокировала публику своим дерзким образом. Она появилась на красной дорожке в прозрачном "голом" платье, которое не скрывало абсолютно ничего. Накинув пушистую шубу, девушка эффектно сбросила ее перед фотографами, продемонстрировав свое обнаженное тело.

Канье, который был номинирован в категории "Лучшая рэп-песня", наблюдал за происходящим с неприкрытым восторгом. Как известно, муж сам подбирает жене все наряды. Сам он для выхода на красную дорожку выбрал полностью черный образ. Однако эпатажная пара, по слухам, не была приглашена на церемонию, и их вывели с мероприятия полицейские.



Несмотря на перформанс в начале мероприятия, гости все же смогли услышать имена победителей.



"Песня года" досталась Кендрику Ламару за его хит "Not Like Us". В этой категории он обошел таких звезд, как Бейонсе, Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Леди Гага.

В номинации "Альбом года" победу одержала Тейлор Свифт с альбомом The Tortured Poets Department. Это уже четвертая награда в этой категории для певицы, что делает ее абсолютной рекордсменкой.

