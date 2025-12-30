Беременную блогера Лерчек экстренно прооперировали

Звезда соцсетей попала в больницу 23 декабря, но ее выписали. Накануне у Лерчек повторился приступ боли, и ее прооперировали.
Беременная блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вновь оказалась в больнице. По словам ее возлюбленного, итальянского танцора Луиса Сквиччиарини, в последние дни состояние девушки резко ухудшилось.
Медики приняли решение о срочной госпитализации. Блогершу прооперировали, операция прошла успешно, сейчас Валерия находится под наркозом и восстанавливается.
Напомним, неделю назад Лерчек уже попадала в больницу с почечной коликой и острой болью в пояснице. Тогда ее быстро вернули домой, но симптомы вскоре вернулись.
Известно, что 33-летняя предпринимательница ждет ребенка от Сквиччиарини, своего тренера по танцам. О беременности стало известно в ноябре, а чуть позже Лерчек поделилась, что роды запланированы на март. Она выразила надежду, что "все завершится до появления малыша". Пара пока не раскрывает пол ребенка.
Луис Сквиччиарини. Видео: соцсети/@im__lu_
Сейчас Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей. Под следствием также ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Роман Вишняк. Всем троим запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.