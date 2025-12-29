Молодая жена Виктора Логинова рассказала о его изменах и угрозах

Молодая актриса Мария Гуськова объявила о расставании со звездой сериала "Счастливы вместе" Виктором Логиновым. В эмоциональном обращении к подписчикам она предъявила ряд серьезных претензий к своему супругу, с которым прожила шесть лет.

27-летняя артистка подробно описала, как за время отношений ее физическое и психологическое состояние ухудшилось. По ее словам, постоянный стресс привёл к тому, что она похудела до 38 килограммов, и была вынуждена обратиться за помощью к специалистам, а также начать прием антидепрессантов.

"Я устала пить антидепрессанты… я устала чувствовать себя больной", – призналась она.

В своем обращении Гуськова намекнула на факты физического насилия и систематических измен. В качестве доказательства она показала переписку актера с другой девушкой.

Мария также заявила, что ради сохранения семьи ей пришлось полностью отказаться от профессиональной реализации: пропускать кастинги, отказываться от фотосессий и посещения мероприятий, поскольку это не одобрялось супругом.

Большое беспокойство у молодой женщины вызывают угрозы, которые якобы звучат в ее адрес. Она сообщила, что от супруга ей поступали предупреждения о возможной порче репутации и угрозе родственникам.

"Я не собираюсь молчать, как это делали другие, пострадавшие морально женщины", – отметила Мария.

Несмотря на поданное заявление, Логинов, по информации Гуськовой, не соглашается на официальный развод. Актриса надеется на справедливое решение суда и заявила о своем намерении публично говорить о сложившейся ситуации, чтобы "остановить цепочку" подобных историй.

Этот брак стал для 50-летнего Виктора Логинова четвертым. Пара поженилась в 2020 году, и их союз неоднократно обсуждался в медиа из-за значительной разницы в возрасте. Ранее у пары уже возникали размолвки, но до настоящего времени им удавалось сохранять отношения. Сам актер пока никак не прокомментировал заявления супруги.