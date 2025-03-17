Блогер Валерия Чекалина не явилась в суд, но ей продлили домашний арест

В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокаты Валерии Чекалиной вновь пытались добиться смягчения меры пресечения, однако суд оставил ее под домашним арестом. Защита предлагала заменить его на подписку о невыезде или запрет на определенные действия, но ходатайство было отклонено.

Примечательно, что сама блогер на заседании не явилась – решение суда ей зачитали дистанционно. Теперь Чекалина останется под домашним заключением на неопределенный срок.



Напомним, в 2023 году против Чекалиной и ее экс-супруга Артема было возбуждено новое уголовное дело. Следствие утверждает, что пара использовала подложные документы для вывода за рубеж более 250 000 000 рублей. Дело продолжают расследовать, а защита, вероятно, будет снова пытаться добиться смягчения условий для Чекалиной.



Ранее суд признал виновной в финансовых махинациях блогера Елену Блиновскую. Создательница "Марафонов желаний" также как и Чекалина находилась под домашним арестом, а затем, нарушив условия, отправилась в СИЗО, где пробыла больше года. Накануне суд отправил многодетную мать в колонию на пять лет.