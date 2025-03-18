Бывший муж Дженнифер Энистон женился на молодой возлюбленной

Пока поклонники Дженнифер Энистон гадают, когда актриса снова решится на отношения, ее бывший муж, 53-летний Джастин Теру, уже сделал новый шаг в личной жизни. Актер обменялся кольцами с 30-летней актрисой Николь Брайдон Блум.

Церемония, о которой пара не рассказывала никому, состоялась на берегу моря в Мексике, вдали от посторонних глаз, но утаить радостное событие от папарацци не удалось. Николь выбрала для свадьбы элегантное белое платье с эффектным шлейфом и оголенной спиной, а Джастин появился в классическом белом смокинге с черным низом. Атмосфера была максимально расслабленной: молодожены танцевали без обуви на песке, а среди гостей были только самые близкие и родственники.

О романе звезды сериала "Секс в большом городе" и Николь заговорили в два года назад, а спустя несколько месяцев актриса впервые появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Напомним, что до этого Теру два года был женат на Дженнифер Энистон. Несмотря на развод, экс-супруги сохранили дружеские отношения, хотя актриса признавалась, что их расставание далось ей непросто.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон появилась на публике с кольцом и спровоцировала слухи о помолвке.