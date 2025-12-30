Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заочно арестован по делу о мошенничестве

Московский суд вынес постановление о заочном аресте музыкального продюсера Андрея Разина, известного по работе с легендарной группой "Ласковый май". Решение принято в рамках расследования уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере.

Как сообщили в суде, мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев – с момента задержания продюсера на территории России или его экстрадиции из другой страны.

Следствие полагает, что Разин незаконно получал авторские вознаграждения за песни "Ласкового мая", используя поддельные документы. По данным адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, он оформил фиктивное соглашение от имени автора песен Сергея Кузнецова, благодаря чему в течение нескольких лет перечислял себе роялти, принадлежащие композитору. Сумма ущерба оценивается примерно в полмиллиарда рублей и, по данным источников, может увеличиться в ходе дальнейшего расследования.





В качестве потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Сам Андрей Разин, по информации СМИ, сейчас находится за границей. После начала расследования он уехал в США, объяснив свой отъезд необходимостью операции и продажей дома для оплаты лечения.

Имя Разина прочно связано с феноменом конца 1980-х – именно он стоял у истоков "Ласкового мая", коллектива, который подарил стране хиты "Белые розы" и "Седую ночь". Тогда его считали одним из самых влиятельных музыкальных продюсеров СССР.