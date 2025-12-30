Джордж и Амаль Клуни получили гражданство Франции

Семья Джорджа Клуни теперь может называть Францию своим домом. Как сообщает издание RTL, актер, его супруга Амаль и их восьмилетние дети Элла и Александр получили французское гражданство.

По данным источников, это решение стало естественным шагом для семьи, которая уже несколько лет живет преимущественно на юге страны. Еще несколько лет назад Клуни приобрел поместье стоимостью около девяти миллионов евро. Владение, расположенное на живописной территории в 172 гектара, включает собственное озеро, виноградники и оливковую рощу.

Дом стал для семьи не просто местом отдыха, а полноценным убежищем от публичной жизни. Джордж не раз отмечал, что именно во Франции их дети чувствуют себя в безопасности и могут расти вдали от вспышек фотокамер.

По словам Клуни, решение перебраться в Европу стало осознанным выбором ради спокойной и более уравновешенной жизни. Его дети свободно говорят по-итальянски, и, как шутит актер, нередко дразнят его на этом языке, зная, что он их не понимает.

С Амаль Алламуддин Джордж познакомился более десяти лет назад на вечеринке у общих друзей. Менее чем через год они поженились – церемония прошла в Венеции и стала одной из самых обсуждаемых в Голливуде. С тех пор пара почти не расстается. Недавно Амаль призналась, что за годы брака они с мужем "никогда всерьез не ссорились", а секрет их союза – взаимное уважение и чувство юмора.

Когда-то Клуни уверял, что не готов к семейной жизни, считая, что "жена и дети могут помешать карьере". Но, как он сам позже признавал, встреча с Амаль изменила все.