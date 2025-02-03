Татьяне Тарасовой потребовалась скорая помощь из-за приступа боли в сердце

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова столкнулась с проблемами со здоровьем. Вечером 2-го февраля она позвонила в "неотложку" из своей квартиры, почувствовав резкую боль в сердце.

77-летняя фигуристка самостоятельно позвонила медикам, сообщив о тревожных симптомах. Специалисты диагностировали гипертоническую болезнь с поражением сердца. Сотрудники скорой помощи рекомендовали спортсменке госпитализацию, однако тренер отказалась от поездки в больницу, решив остаться дома.

У Татьяны Анатольевны давно диагностированы заболевания сердца, включая артериальную гипертензию и мерцательную аритмию. Два года назад она уже теряла сознание, и тогда ей также потребовалась помощь врачей. Однако каждый раз она предпочитает остаться дома, отказываясь от стационара.

В последнее время состояние тренера остается нестабильным. Она передвигается в инвалидном кресле, но продолжает активную деятельность. Тарасова принимает участие в съемках шоу "Ледниковый период" и эмоционально вовлечена в процесс, что, по мнению специалистов, может оказывать дополнительную нагрузку на ее организм.

Сообщается, что на состояние фигуристки могла повлиять трагическая новость. На днях в авиакатастрофе в Вашингтоне погибла фигуристка Инна Волянская – бывшая ученица Тарасовой. Наставница тяжело восприняла потерю: "Я не стою на ногах... Инна была моей девочкой, я крестила ее дочь". Личная трагедия, волнение и прогрессирующие заболевания – все это серьезно отражается на здоровье Татьяны Анатольевны.

На данный момент близкие и коллеги тренера надеются, что она сможет восстановить силы и продолжить свою деятельность, но врачи рекомендуют ей уделять больше внимания отдыху и медицинскому наблюдению.

Ранее сообщалось, что тело фигуристки Шишковой также обнаружили среди погибших пассажиров самолета American Airlines.