23-я церемония вручения наград кинопремии "Золотой орел" завершилась в Москве

В Москве завершилась 23-я церемония вручения наград национальной кинопремии "Золотой орел", которая традиционно собирает под своим сводом лучших представителей российского кинематографа. Этот вечер стал праздником для актеров, режиссеров, сценаристов и всех, кто причастен к созданию отечественных фильмов и сериалов. Кто же забрал главные награды?

Сергей Безруков, один из самых узнаваемых и любимых актеров России, был удостоен награды за лучшую мужскую роль. Его мастерство и глубина перевоплощения в фильме "Воздух" (2023) покорили зрителей и жюри. Александра Урсуляк, получившая статуэтку за лучшую женскую роль, поразила своей игрой в драме "Смотри на меня!" (2024).

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" победу одержал Роман Мадянов, чья харизма и актерский диапазон впечатлили в фильме "Любовь Советского союза" (2024). Елена Лядова, признанная в этот раз лучшей актрисой второго плана, вновь доказала свой талант ролью в картине "Воздух" (2023).

Особое внимание в этом году уделялось и онлайн-сериалам, которые становятся все более популярными среди зрителей. Владимир Вдовиченков был назван лучшим актером онлайн-сериала благодаря роли в "Противостоянии" (2024), а Карина Разумовская за работу над драммой "Трасса" (2024) получила награду как лучшая актриса онлайн-сериала.

Телевидение также не осталось без внимания. Александр Устюгов был отмечен как лучший актер на ТВ за роль в сериале "Столыпин" (2024), а Виктория Исакова получила награду за лучшую женскую роль в телевизионном проекте – "Я не могу без тебя" (2022–2024).