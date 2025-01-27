Джулия Фокс рассказала о давлении со стороны Канье Уэста во время романа

Еще до романа Канье Уэста с Бьянкой Цензори активно обсуждались его отношения с актрисой и моделью Джулией Фокс, которые длились всего несколько недель. В мемуарах "Down the Drain" 34-летняя знаменитость рассказала, что связь с Йе оставила сильный отпечаток. По словам актрисы, она чувствовала себя использованной.

Вспоминая о романе с Уэстом, Фокс призналась, что ощущала все происходящее как пиар-ход, а себя – как реквизит. Всего через несколько дней после знакомства Канье подписал контракт с двумя лучшими подругами Джулии, чтобы они стали ее стилистками и получали указания от него насчет того, что его новая девушка может носить на публике.

Так, однажды Канье попросил избранницу надеть откровенный топ, но ему не понравилось, как тот сидит. Тогда он предложил Джулии оплатить ей операцию по увеличению груди. Эти слова шокировали ее. Фокс же считает, что ее тело после родов оставалось красивым.

Во время романа с рэпером-бизнесменом модель совершенно потеряла контроль над собственной жизнью. Мол, Канье решал все аспекты ее публичного образа. Кроме того, он общался с Фокс только когда рядом были камеры. В такие моменты он "хватал" ее и целовал.

После того, как их отношения завершились, Канье Уэст начал активно связываться с Джулией Фокс, требуя подписать соглашение о конфиденциальности. Она отказалась, после чего ей сообщили, что они больше не смогут поддерживать дружеские отношения, если она не подпишет документ. "Ну и ладно. Я переживу", – спокойно отреагировала тогда актриса.