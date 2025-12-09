Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вышли в свет в парных образах и опровергли слухи о расставании

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер опровергли слухи о расставании, которые совсем недавно обсуждались в СМИ. Пара появилась вместе на красной дорожке премьеры фильма "Марти Суприм" в Лос-Анджелесе – причем не просто вместе, а в парных образах.

Для выхода Кайли выбрала эффектный образ – оранжевое платье миди с открытой спиной, вырезами по бокам и глубоким декольте. Тимоти поддержал эстетику партнерши, появившись в костюме апельсинового цвета из матовой кожи. Папарацци отметили, что пара держалась за руки, обменивалась взглядами и выглядела счастливой.



Напомним, ранее Daily Mail со ссылкой на инсайдеров сообщил, что актер и предпринимательница якобы расстались после двух лет отношений. По данным источников, инициатором расставания стал Шаламе: он хотел сосредоточиться на работе, тогда как Кайли "не была готова отпустить" возлюбленного. Однако их совместное появление, судя по реакции сети, поставило точку в догадках и успокоило фанатов.



Роман Тимоти и Кайли с самого начала вызывал противоречивую реакцию. Он – звезда артхаусного кино, обладатель "Золотого глобуса" и любимец режиссеров с Канн, она – миллиардерша, инфлюенсер и представительница самого медийного семейства в мире. Их союз казался слишком контрастным, чтобы быть долговечным.

Тем не менее за последние два года они успели стать одной из самых обсуждаемых пар Голливуда – от Met Gala до US Open, где их поцелуй стал вирусным моментом сезона.

До романа с Шаламе Кайли Дженнер встречалась с рэперами Tyga и Трэвисом Скоттом, от которого у нее двое детей – дочь Сторми и сын Эйр. Тимоти же раньше был замечен в отношениях с Лурдес Леон, дочерью Мадонны, и актрисой Лили-Роуз Депп.