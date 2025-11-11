Тимоти Шаламе расстался с Кайли Дженнер - Daily Mail

Похоже, один из самых обсуждаемых романов Голливуда подошел к финалу. По данным Daily Mail, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер больше не вместе. Источники из окружения пары утверждают, что инициатором расставания стал актер, тогда как Кайли не хотела отпускать возлюбленного.

По словам инсайдеров, 28-летний лауреат "Золотого глобуса" первым принял решение завершить отношения, которые длились больше двух лет. В окружении Дженнер говорят, что для нее это стало неожиданностью: звезда реалити якобы пыталась сохранить связь, но Шаламе "хотел сосредоточиться на карьере".

Роман Тимоти и Кайли с самого начала вызывал недоумение у фанатов обеих звезд. Он – интеллектуал с Канн и любимец артхаусных режиссеров, она – предпринимательница, миллиардер и представительница самого медийного клана в мире. Контраст казался слишком сильным, чтобы история продлилась долго.

Семья Кардашьян-Дженнер традиционно выбирает партнеров из другой категории – спортсменов и рэперов. На этом фоне утонченный Шаламе действительно выглядел исключением.

"Он слишком не из их мира", – писали пользователи в соцсетях еще в начале романа.

Напомним, до Тимоти Кайли встречалась с рэпером Tyga, а затем – с Трэвисом Скоттом, от которого у нее двое детей: дочь Сторми и сын Эйр. Их история была насыщена разрывами и примирениями, пока несколько лет назад пара окончательно не разошлась.

Тимоти же прежде строил отношения с дочерью Мадонны, Лурдес Леон, а позже – с Лили-Роуз Депп. Их роман закончился в 2020 году, вскоре после выхода фильма "Король".

Пока ни Кайли, ни Тимоти не комментируют расставание.