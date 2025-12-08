Сидни Суини впервые отреагировала на скандал из-за рекламы American Eagle

Рекламная кампании American Eagle с актрисой Сидни Суини минувшим летом спровоцировала скандал. Ролик с игрой слов great jeans / great genes мгновенно вызвал бурю споров: часть аудитории увидела в нем лишь легкий маркетинговый прием, другая – намек на "генетическое превосходство" и отсылки к скандальной рекламе нулевых.

Суини долгое время воздерживалась от комментариев, но теперь открыто объяснила свою позицию. Она призналась, что не ожидала такой реакции и участвовала в проекте исключительно по профессиональным причинам, без скрытых смыслов, которые ей приписали. По словам актрисы, попытка оставаться в стороне лишь усилила напряжение вокруг дискуссии. В итоге она решила высказаться, чтобы подчеркнуть, что не разделяет никаких радикальных интерпретаций и не поддерживает настроений, которые пользователи привязали к креативу бренда.





Несмотря на громкий фон, кампания оказалась коммерчески успешной. Линейка денима, представленного в ролике, разошлась рекордными тиражами, отдельные позиции – в считаные дни. Эксперты отмечают, что подобные всплески интереса стали частью современной маркетинговой стратегии: обсуждение в соцсетях иногда приводит к эффекту, противоположному ожидаемому, – повышает продажи и привлекает новую аудиторию.

Сама Суини сейчас сосредоточена на продвижении нового фильма "Горничная", где играет вместе с Амандой Сейфрид. Актриса призналась, что на съемочной площадке они быстро нашли общий язык и даже оформили маленькую традицию: Сейфрид вязала аксессуары вручную и подарила коллеге сумку, которая стала для Суини одной из любимых.