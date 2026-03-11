Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото на Паралимпиаде

На зимних Паралимпийских играх 2026 российский спортсмен Иван Голубков завоевал золотую медаль в лыжной гонке на 10 километров с раздельным стартом.

В финальном протоколе вторую и третью позиции заняли представители Китая – Мао Чжунъу и Чжэн Пэн.

Победа Голубкова стала особенно обсуждаемой, учитывая события предыдущего дня. Накануне спортсмен не сумел пройти квалификацию в спринтерской гонке и завершил дистанцию лишь на 19-й позиции. Тогда старший тренер команды Ирина Громова объяснила неудачу технической заминкой на старте.

Сам 30-летний лыжник позже признавался, что тот результат его сильно расстроил. Однако уже в следующей гонке ему удалось полностью изменить ход соревнований. По словам спортсмена, он вышел в лидеры практически сразу и удерживал преимущество до самого финиша.

Напомним, на Паралимпийских играх 2026 российские спортсмены впервые с 2014 года вышли под российским флагом. На прошедшей накануне Олимпиаде в Милане участники из России выступали под нейтральным знаменем.