Леонардо Ди Каприо назван артистом 2025 года по версии журнала Time

Леонардо Ди Каприо подтвердил свой статус легенды Голливуда – журнал Time назвал его "Артистом года". В публикации издания отмечается, что актер "построил карьеру, которой могли бы позавидовать целые поколения его коллег". Редакторы Time подчеркнули, что Ди Каприо всегда умел идти против очевидного выбора – и именно это сделало его карьеру особенной.

Издание добавляет, что мир "до сих пор не устал смотреть на его лицо", а его способность сочетать серьезное отношение к профессии с самоиронией – "одна из самых редких черт для актера его уровня".

Time называет Ди Каприо "суперзвездой, которой удается оставаться живым в каждой роли". Вспоминая его ранние работы, авторы материала упомянули киноленту "Жизнь этого парня" (1993), где 19-летний Леонардо впервые заставил критиков поверить, что перед ними не просто подростковая сенсация, а актер с глубиной и интуицией взрослого мастера.

В текущем году Ди Каприо вновь напомнил о себе громкой премьерой – кинокартиной Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", который быстро завоевал одобрение со стороны зрителей и критиков. Картина принесла шоумену очередную волну признания и закрепила за ним репутацию одного из самых универсальных актеров современности.

За свою карьеру 51-летний актер снялся почти в пятидесяти фильмах, получил "Оскар" за "Выжившего", а также награды BAFTA, "Золотой глобус" и "Серебряного медведя". При этом Ди Каприо продолжает оставаться не только актером, но и активным экоактивистом и продюсером.