Леонардо Ди Каприо объяснил, почему скрывает лицо на публике

Стремительное восхождение на вершину славы в конце 1990-х полностью изменило жизнь Леонардо Ди Каприо. Став одним из самых узнаваемых артистов планеты, артист быстро понял, что нужен новый подход, чтобы сохранить и карьеру, и внутреннее равновесие. Так сформировалась его негласная стратегия: как можно меньше находиться в поле зрения поклонников и прессы вне съемочных площадок.

Именно этим объясняется неизменный "щит" актера – кепка, надвинутая на глаза, и маска, которая с пандемии стала частью его постоянного образа. Даже на свадьбе Джеффа Безоса Ди Каприо не расстался с привычными аксессуарами, превратив их в инструмент сохранения личного пространства. Впрочем, на официальных премьерах артист все же отказывается от своего "камуфляжа".

После грандиозного успеха "Титаника", собравшего миллиарды в мировом прокате и получившего рекордное число номинаций на "Оскар", Леонардо столкнулся с тем, что его жизнь стала вращаться вокруг всего, кроме самого актерского ремесла.

"Я подумал: "Хорошо, как мне сделать так, чтобы моя карьера была долгой? Потому что я люблю то, что делаю, и считаю, что лучший способ сделать карьеру долгой – это не попадаться людям на глаза", – цитирует актера Daily Mail.

Леонардо пытается держать личную жизнь за закрытой дверью. Он почти не комментирует отношения – в том числе с моделью Витторией Черетти, с которой его связывают с 2023 года.

