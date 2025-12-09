Памела Андерсон объяснила, почему решила отказаться от привычного образа и быть естественной

Памела Андерсон продолжает задавать новую планку голливудской эволюции красоты, все дальше отходя от своего прежнего сексуализированного амплуа. В свежем интервью для People актриса призналась, что рассматривает внешность как инструмент самовыражения, а не как необходимость соответствовать ожиданиям публики. По ее словам, со временем она научилась относиться к себе мягче и перестала стремиться быть "идеальной версией" для чужих взглядов.

"Мне кажется, что я словно разгадала некий код. Я каждый день выгляжу так же, как на своих фото в соцсети, и для меня это важно, потому что, как я думаю, все началось именно с этого: у меня так много молодых женщин вокруг – будь то девушки или невесты моих сыновей, или племянницы. Я просто хочу, чтобы они чувствовали уверенность в себе, были такими, какие они есть, ведь этого вполне достаточно", – высказалась актриса.

К слову, одним из главных факторов перемен во внешности стала смерть ее визажиста Алексис Фогель. Именно она создала узнаваемый образ Андерсон с драматичными смоки-айс и выразительным контуром губ. После трагедии актриса отказалась от прежнего макияжа, практически исключив косметику из повседневной жизни. Постепенно Андерсон изменила и прическу: вместо знаменитых светлых волн теперь она носит короткий рваный боб теплого рыжего оттенка, полностью упрощая свой стиль.

"Сейчас мне просто нравится играть с волосами. И, возможно, для следующей роли я сделаю чуть больше макияжа, мы поэкспериментируем, потому что мне кажется, что найти золотую середину довольно сложно. Это тоже форма свободы, наверное. Я не думаю о том, как выгляжу. Я создаю персонажа, нахожусь в процессе перехода, и иногда, увидев себя в зеркале, думаю: "Ох, кто это?" Но разве это не весело? Это замечательно", – сказала 58-летняя знаменитость.

Сегодня Памела Андерсон уверена, что нашла гармонию между реальной собой и экранным образом, а минимализм стал для нее способом подчеркнуть подлинность.