Егор Крид снимается в новогодних шоу на костылях после падения с лестницы в Дубае

Егор Крид получил серьезную травму во время поездки в ОАЭ – певец неудачно упал с лестницы и повредил ногу. Первые осмотры медиков в Дубае показали, что ничего страшного не произошло, однако позже, уже в Москве, диагноз оказался гораздо серьезнее: у артиста обнаружили разрыв сухожилий спереди и сзади.

После возвращения домой Егору наложили гипс, и в ближайшие недели он сможет передвигаться только с помощью костылей. Но, похоже, даже травма не способна сбить его с рабочего ритма. Вместо "постельного режима", который прописали врачи, певец вышел на съемочную площадку новогодних телепроектов и поделился кадрами из-за кулис.





"Постельный режим, покой и отдых, – говорили они. Ага!" – написал артист, позируя с широкой улыбкой на костылях.

За последние дни Крид успел появиться на съемках "Песни года", "Новой песни года", шоу телеканалов "Россия 1" и СТС, а также получить дипломы за авторство своих хитов.

Осенью певец уже приостанавливал концертную деятельность из-за проблем со здоровьем и переутомления.