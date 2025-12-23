Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

44-летняя Анна Курникова и 50-летний Энрике Иглесиас сообщили, что у них родился четвертый ребенок. Счастливые родители опубликовали трогательное фото новорожденного в социальных сетях. На снимке малыш в шапочке в розово-голубую полоску мирно спит, укутанный в пеленку, а рядом лежит плюшевый ленивец.

"Мое солнышко, 17 декабря 2025 года", – подписала снимок Анна.





Имя и пол ребенка пара, как обычно, решила не разглашать. Энрике разместил то же фото у себя в блоге, указав геолокацию Майами – там, по словам поклонников, семья живет уже много лет. В комментариях под публикацией мгновенно появились тысячи поздравлений. "Это чудо перед Рождеством! Пусть малыш растет в любви и радости", – пишут подписчики.

По данным Hola!, известие о беременности Курниковой впервые появилось еще в августе, и источники из окружения пары утверждали, что пополнение ожидалось именно к концу года. И теперь, как оказалось, прогноз оказался точным.