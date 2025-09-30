Роман и Елена Товстик официально развелись

Бизнесмен Роман Товстик официально развелся с матерью своих шестерых детей Еленой. Пара заранее заключила брачный договор: по нему экс-супруга получила дом стоимостью около 600 млн рублей и ряд других объектов недвижимости. Но имущественные споры этим не завершились – супруги продолжают судебные разбирательства, добиваясь решения вопросов с алиментами.

По решению суда старшие дети остаются жить с Романом, а младшие будут воспитываться с матерью. Сам бизнесмен ранее отмечал, что, несмотря на разрыв, он сделает все, чтобы обеспечить Елену и наследников, и подчеркивал: "У нас шесть прекрасных детей, для которых мы останемся любящими и заботливыми родителями".

История развода получила особый резонанс из-за имени Полины Дибровой. Несколько месяцев назад стало известно о ее романе с Романом Товстиком. Это вызвало бурю обсуждений, ведь, по словам Елены, раньше они с Полиной были близкими подругами. Диброва же утверждает, что их общение постепенно сошло на нет еще в 2017 году, а настоящей дружбы в последние годы не было.

Интересно, что сама Полина недавно тоже прошла через развод. В отличие от четы Товстик, ее расставание с Дмитрием Дибровым обошлось без громких судебных процессов.



