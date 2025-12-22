Звезда "Оно 2" и "Прослушка" Джеймс Рэнсон покончил с собой

Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по культовому сериалу "Прослушка" и хоррорам "Синистер" и "Оно-2", ушел из жизни в возрасте 46 лет. Как сообщили в офисе судмедэксперта округа Лос-Анджелес, смерть актера наступила 19 декабря. Следствие рассматривает версию самоубийства.

У Рэнсона остались жена – продюсер Джейми Макфи – и двое детей. После трагедии семья артиста объявила о сборе средств в пользу Национального альянса по борьбе с психическими заболеваниями, подчеркнув, что именно осознанный разговор о ментальном здоровье способен спасти жизни.

Джеймс Рэнсон родился в Балтиморе в 1979 году. До актерской карьеры он был бас-гитаристом в нью-йоркской рок-группе, а затем окончил Школу изобразительных искусств в Манхэттене. В кино дебютировал еще в 1990-х, сыграв эпизодическую роль в "Законе и порядке", однако настоящую известность ему принес сериал "Прослушка", где он воплотил образ Зигги Соботки.

В его фильмографии – более сорока проектов, среди которых "Не пойман – не вор", "Мой парень – киллер", "Идеальный парень", "Старлетка" и "Черный телефон". В 2008 году актер получил приз Интернет-ассоциации кино и телевидения за роль второго плана в мини-сериале "Поколение убийц", а в 2013 году – награду Роберта Олтмена за работу в фильме "Старлетка".

Несмотря на успех, за кулисами его жизни скрывалась непростая история. В 2021 году Рэнсон рассказал в соцсетях, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Он признался, что именно эта травма привела его к алкогольной и наркотической зависимости, от которой ему удалось избавиться в 2006 году. Актер также обращался в полицию, добиваясь расследования своего дела, однако оно так и не получило продолжения.