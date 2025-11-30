Юлия Пересильд высказалась об отношениях дочери с Ваней Дмитриенко

Некогда являвшиеся тайной отношения актрисы Анны Пересильд и музыканта Ваней Дмитриенко уже стали частью медийной повестки. На фоне растущей популярности обоих молодых артистов мама юной артистки Юлия Пересильд впервые высказалась о том, как воспринимает выбор дочери.

В беседе с Voice 41-летняя актриса отметила, что вмешиваться в личную жизнь Анны она не планирует. По словам Юлии, между подростками давно сформировалась особая связь – сначала дружеская, затем творческая, а теперь и романтическая. Еще до знакомства с музыкантом она отмечала в Дмитриенко яркий характер и способность к эмоциональному выражению, а его хиты давно были в числе ее любимых. Внимание Пересильд привлекал и тот факт, как заметно трансформировался артист за последние годы: сменил образ, укрепил позиции в индустрии и стал одним из самых востребованных молодых авторов.

Слухи об их романе появились весной прошлого года, когда Анна снялась в клипе Дмитриенко "Цветаева". Однако лишь осенью пара перестала скрываться. Отпуск на Шри-Ланке, совместная песня, выходы вместе на публику – и, по данным близких к ним источников, уже совместный быт. При этом Юлия не видит причин для тревоги и открыто поддерживает дочь.

Вместе с тем актриса высказалась о трудностях, с которыми сталкиваются оба. Дмитриенко переживает новый этап карьерного роста: два подряд аншлаговых концерта в Санкт-Петербурге – показательный результат.

"Я желаю им только одного – сохранить себя во всей этой прекрасной суете, потому что они, безусловно, талантливые, они трудяги. Я желаю им сохраниться во всем это, это очень серьезное испытание", – сказала Пересильд.

Отдельно Юлия поразмышляла о будущем дочери в профессии. Так, заслуженная артистка России мечтает, чтобы Анна поступила в ГИТИС на режиссерское направление, где учились многие известные актеры и постановщики. После известности, принесенной сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте" и громкой ролью в новой экранизации "Алисы в стране чудес", планы юной актрисы стали предметом интереса у поклонников, но семья продолжает рассматривать ее путь без спешки.