Элтон Джон ослеп на правый глаз

76-летний Элтон Джон в интервью Variety рассказал, что за последние полтора года фактически утратил зрение. Правый глаз перестал видеть после перенесенной инфекции, а левый сохраняет лишь частичную функцию, что делает невозможным привычное чтение, просмотр видео и полноценное восприятие визуальной информации.

Ухудшение произошло стремительно: инфекция, полученная летом 2024 года во время отдыха во Франции, привела к необратимым последствиям. Джону пришлось полностью перестроить повседневную коммуникацию – он использует планшет, позволяющий рассматривать собеседников на минимальном расстоянии. При этом близкие артиста отмечают, что недавние медицинские процедуры дали первые положительные сдвиги в работе левого глаза.

Несмотря на сложное состояние, легенда мировой сцены сохраняет активность. Элтон Джон выступает на частных мероприятиях, сумев адаптироваться к новым условиям. По его словам, близкое расположение инструментов позволяет ему продолжать играть и петь, хотя визуальный контроль над музыкантами в составе группы оказался невозможен. В последние месяцы он дал несколько частных концертов, а также подтвердил участие в фестивале Rock in Rio – выступление назначено на сентябрь 2026 года.

Поклонники давно заметили изменения в самочувствии артиста: на одном из недавних снимков, сделанных во Франции, он передвигался с трудом. Это не удивительно – за последние годы музыкант перенес ряд операций и не раз говорил о том, что некоторые части тела были заменены или удалены. Тем не менее, Элтон Джон продолжает принимать участие в благотворительных инициативах и сохраняет оптимизм.